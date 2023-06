1 Vertreter der Gerlinger Elterninitiative haben dem Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) 721 Unterschriften überreicht. Foto: Jürgen Bach/Jürgen Bach

Eltern fordern von der Stadt Gerlingen, Kitas und Schulen mit mobilen Lüftungsanlagen und Luftreinigern auszustatten, um im Herbst erneute pandemiebedingte Schließungen zu verhindern. Nun ist im Gemeinderat eine Entscheidung gefallen in Sachen Infektionsschutz.









Gerlingen - Exakt 721 Unterschriften haben Ingo Bläuer (Name geändert) und seine Mitstreiter dem Gerlinger Bürgermeister Dirk Oestringer (parteilos) am Mittwoch vor der Sitzung des Gemeinderats überreicht. All diese Personen hinter den Unterschriften – vorwiegend Bürger der Stadt – sind angesichts der Delta-Variante des Coronavirus, steigender Infektionszahlen und in der Regel ungeimpfter Kinder vermutlich so besorgt wie Ingo Bläuer selbst, der die Elterninitiative „Sichere Luft für Gerlinger Kinder in Zeiten von Corona“ mit gestartet hat.