Die Impfzentren in Stuttgart und der Region sind inzwischen wesentlich besser ausgelastet, weil die Zulieferung mit Impfstoff immer besser funktioniert. Doch nun taucht ein neues – und sehr ärgerliches – Problem auf.









Stuttgart - Es scheint wie verhext zu sein: Kaum wird in den Impfzentren in den Stadt- und Landkreisen der Region Stuttgart so viel Impfstoff angeliefert, dass die Verantwortlichen halbwegs zufrieden sind, taucht neues Ungemach auf. Dieses Mal in Gestalt von Bürgern, die einen Impftermin gebucht haben – sich dann aber kurzfristig anders entscheiden. Weil sie nicht mit dem in Verruf geratenen Vakzin von Astrazeneca in Berührung kommen möchten. „Das ärgert uns ein bisschen“, sagt Dietmar Allgaier, der Landrat von Ludwigsburg. Dass Menschen einen Rückzieher machen, sei zwar legitim, so Allgaier. Ärgerlich sei aber, wenn die Leute einfach nicht zum Termin erscheinen, ohne abzusagen.