Mehr als 1000 Traktoren bei Bauernprotesten: Die Straßen verwandeln sich in Parkplätze

Die Straßen verwandeln sich in Parkplätze

Weit mehr als 1000 Traktoren haben sich im Kreis Böblingen an Protestfahrten gegen die Politik der Bundesregierung beteiligt. Der Verkehr kam zum Erliegen.











7.30 Uhr: Das einzige, das sich noch bewegt, sind die Schneeflocken. In Holzgerlingen ist der Zubringer auf die A 81 nach Singen dicht. Die Bauernproteste gegen die steuerlichen Mehrbelastungen sind am Montag gegen 5 Uhr gestartet. Angemeldet waren rund 20 Versammlungen in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg. Unter anderem wurden etwa zehn Kolonnenfahrten mit rund 1 000 Traktoren angekündigt. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass deutlich mehr Fahrzeuge unterwegs sind.