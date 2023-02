Liebesspiel geht in die Hose - Feuerwehr befreit Mann mit Flex

Ein Liebespaar hat sich in Mecklenburg-Vorpommern bei einem Fesselspiel etwas übernommen und musste den Notruf wählen. Die Feuerwehr nahm sich der schlüpfrigen Sache an.









Delikater Einsatz für die Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern. Die Retter mussten am Donnerstagmorgen nach einem Notruf ausrücken, weil beim Liebesspiel eines Pärchens etwas schief gegangenen ist. Das teilte die Polizei in Anklam mit.

Der beteiligte Mann wählte den Notruf, weil sich die Handfessel an seinem Handgelenk nicht mehr öffnen ließ. Seine Finger seien bereits blau angelaufen und er brauche Hilfe, sagte der Mann demnach.

Liebestipps von der Feuerwehr

Die Polizei eilte mit Blaulicht und Sirene zum Ort Geschehens in Penkun und informierte parallel die Feuerwehr. Diese trennte schließlich die Handfessel mit einer Flex durch. Eine medizinische Behandlung des Mannes war den Angaben zufolge nicht nötig.

„Befragungen ergaben, dass der Mann Fesselspiele mit seiner Freundin vollführte“, berichtete die Polizei weiter. Die eingesetzten Feuerwehrleute hätten dem Paar geraten, beim nächsten Mal lieber „leicht entfernbare Dinge wie Bänder mit Klettverschluss“ zu nutzen.