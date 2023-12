1 Staatsanwalt Jean-Baptiste Bladier bei einer Pressekonferenz nach dem Fund der Leichen Foto: AFP/ALAIN JOCARD

Am ersten Weihnachtsfeiertag findet die Polizei eine Mutter und ihre vier Kinder tot in einer Wohnung - darunter ein Säugling. Nachdem die ganze Nacht gefahndet wurde, ist nun ein Verdächtiger festgenommen worden.











Eine Mutter und ihre vier Kinder sind am Montagabend östlich von Paris tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Der Vater wurde die Nacht über von der Polizei gesucht und ist am Dienstagmorgen in Polizeigewahrsam genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.