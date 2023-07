1 In den USA kann man den Grimace Shake bei Mc Donald’s bestellen (Symbolbild). Foto: dpa/Tobias Hase

Auf Tik Tok, Instagram und Youtube häufen sich derzeit witzig-gruselige Videos zu einem Milchshake aus den USA. Worum es bei dem Trend in den sozialen Netzwerken geht.









Die kurzen Videos zum Grimace Shake laufen meist so ab: Ein Mann lächelt in die Kamera, wünscht „Grimace“ alles Gute zum Geburtstag und nippt an einem violetten Milchshake. Schnitt. Der Mann liegt leblos am Boden. Vor ihm eine Lache aus violettem Erbrochenem.