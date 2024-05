Seit dem 9. Mai 2024 kann auf Amazon Prime Video die 1. Staffel der sechsteiligen deutsche Fernsehserie „Maxton Hall“ gestreamt werden, die auf der gleichnamigen Buchreihe von Mona Kasten basiert. Was zur 2. Staffel bisher bekannt ist, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Wann geht „Maxton Hall“ mit einer 2. Staffel weiter?

Schon kurz nach dem Start der 1. Staffel gab die Produktion bekannt, dass es eine Fortsetzung und somit eine 2. Staffel geben wird. Wann die Staffel kommen wird, kann bisher nur spekuliert werden. Die Dreharbeiten zur 1. Staffel fanden von Anfang Juli bis Ende September 2022 statt. Somit liegen zwischen Drehende und Veröffentlichung 1,5 Jahre. Da die Staffel bisher nur bestätigt wurde und noch keine Dreharbeiten stattfinden, ist bisher kein Startdatum bestätigt worden. Man kann also frühestens im Sommer 2025 mit der Fortsetzung rechnen.

Die Handlung: Darum geht es in „Maxton Hall“

Im Fokus der Miniserie stehen die aus einfachen Verhältnissen stammende Ruby Bell sowie ihr Mitschüler James Beaufort, dessen wohlhabende Familie alles versucht, um den Familienruf aufrechtzuerhalten. Als Ruby eines Tages ein brisantes Detail erfährt, das dem Image der Beauforts schaden könnte, versucht James, Ruby zu bestechen. Die sonst eher ruhige und zurückhaltende Ruby wird auf einmal zu einem wichtigen Menschen.

So endet die 1. Staffel von „Maxton Hall“

Achtung, Spoiler! Nachdem Ruby und James nach anfänglichen Schwierigkeiten ein Paar werden, sind sie vor allem James‘ Vater ein Dorn im Auge. Dieser verlangt von James, sich von Ruby zu trennen, andernfalls würde er ihre ganze Zukunft zerstören. Daraufhin fängt James an, Ruby aus Schutz vor seinem Vater zu ignorieren. Als sich beide bei den Vorstellungsgesprächen in Oxford wieder treffen, muss James beobachten, wie Ruby mit einem Tutor anbandelt. Im Streit schaukelt sich die Situation zwischen den beiden hoch, sodass James Ruby offenbart, warum er sich von ihr getrennt hat. Die beiden werden wieder ein Paar. Während sich James am Ende der letzten Folge gegen ein Studium in Oxford entscheidet, teilt sein Vater ihm und seiner Schwester mit, dass seine Mutter zwei Tage vorher an einem Schlaganfall gestorben ist. Die aufgestaute Wut lässt er daraufhin an seinem Vater aus und flüchtet zu Ruby. Als er am Fenster steht und bemerkt, dass sie mit ihrer Familie ihre Aufnahme in Oxford feiert, verschwindet er, ohne von Ruby gesehen zu werden.

So könnte es in Staffel 2 weitergehen

Am Ende bleibt offen, wie sich die Beziehung der beiden weiterentwickelt. In Staffel 2 wird sicherlich die Schwangerschaft von James‘ Schwester Lydia, die am Ende der ersten Staffel enthüllt wird, eine wichtige Rolle spielen. Da die zweite Staffel vermutlich dem zweiten Buch der Reihe von Mona Kasten folgt, könnte es passieren, dass James Ruby so sehr verletzt, dass sie es nicht mehr ertragen kann. Doch im Buch gelingt es ihr dennoch nicht, James zu vergessen.

Die „Maxton Hall“-Buchreihe

Der Cast: Diese Schauspieler spielen bei „Maxton Hall“ mit (Staffel 1)

Harriet Herbig-Matten als Ruby Bell

Damian Hardung als James Beaufort

Sonja Weißer als Lydia Beaufort

Fedja van Huêt als Mortimer Beaufort

Clelia Sarto als Cordelia Beaufort

Andrea Guo als Lin Wang

Justus Riesner als Alistair Ellington

Ben Felipe als Cyril Vega

Runa Greiner als Ember Bell

Govinda Cholleti als Keshav Patel

Hyun Wanner als Percy

Martin Neuhaus als Angus Bell

JuliaMaria Köhler als Helen Bell

Cosima Leonie Wiesend als Camille

Esmael Agostinho als Wren Fitzgerald

Frederic Balonier als Kieran Rutherford

Eli Riccardi als Elaine Ellington

Eidin Jalali als Graham Sutton

Serena Posadino als Jessalyn

Thomas Douglas als Direktor Lexington

Kasem Hoxha als Coach Freeman

Cynthia Micas als Pippa Whinfield

Bernd Lambrecht als Harold Ellington

Gustav Schmidt als Jude

Wer neben Hardung und Herbig-Matten in Staffel 2 dabei sein wird und welche Schauspieler den Cast komplettieren, bleibt abzuwarten.