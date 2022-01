1 Das Alte Schützenhaus wird im Inneren umgebaut für ein „Beachrestaurant“. Foto: /Kern

Zuletzt war das Alte Schützenhaus im Stuttgarter Süden als Buddha Lounge eine Event-Location. Jetzt zieht dort das Mauritius im Stil eines Beachclubs ein. Wir blicken zurück auf die Geschichte des Kulturdenkmals in Heslach.















Link kopiert

Stuttgart - Das Motto der 1994 in Stuttgart gegründeten Gastro-Kette Mauritius lautet: „Life is better at the Beach.“ Demnach wird das Leben besser, wenn man’s am Strand verbringt. Doch zwischen Stuttgart und der Insel Mauritius im Indischen Ozean liegen 9035 Kilometer. Die drei Brüder Bari, Mate und Tomas Eres, die zuvor schon die Buddha Lounge betrieben haben, arbeiten nun daran, dass man mit der U 1 in wenigen Minuten bequem von der City zum Strand kommt.

Wichtiger Veranstaltungsort in den 1990ern

Der Umbau an historischer Stätte hat begonnen. Das Alte Schützenhaus ist 1895 eröffnet worden und steht unter Denkmalschutz. Heller und freundlicher soll’s im Inneren werden – mit dem Flair eines Beachclubs. Im Freien wird das neue Mauritius einen 1500 Quadratmeter großen Sandstrand schaffen. Besitzerin des Gebäudes ist die Schützengilde, die beim Bau der neuen B 14 in den 1980er Jahren höher auf den Hügel umgezogen ist. Unter dem Motto „Dort, wo man alles trifft“ wurde das Schützenhaus mit dem Pächter Jörg Bühler vom 1. April 1988 an zu einem der wichtigen Veranstaltungsorte in Stuttgart, einige Jahre lang machte Joe Bauer dort das Programm. Der Ex-Stones-Gitarrist Mick Taylor trat auf, Soul-Star Curtis Mayfield spielte hier, Jon Lord, Willy de Ville oder Wolfgang Dauner waren da, auch Starautor T. C. Boyle kam. Der immer mächtiger werdenden Konkurrenz in der City war das Schützenhaus irgendwann nicht mehr gewachsen. Es folgte der Rauswurf der Betreiber samt unschöner Räumungsklage.

Bereits im Februar soll ein Mauritius in Zuffenhausen eröffnen

Die einst rote Hochburg Heslach, die Rosa Luxemburg und Lenin 1907 beim Sozialistenkongress zum Tanz ins Schützenhaus lockte, wurde zur rosa Hochburg. Bei Gaypartys wie „Zick nicht rum“ kamen die Massen. Die nächste Stufe ist 2005 gezündet worden und lautete: Buddha Lounge Red Mandarin. Schon damals wollten die Eres-Brüder unter diesem Namen in die gastronomische Zukunft blicken. Wegen Corona ruhte der Barbetrieb, das Kulturdenkmal wurde zur Event-Location, mietbar für Feste aller Art. Im März soll hier das Beachrestaurant Mauritius als vierter Stuttgarter Standort eröffnet worden. Bisher ist die Kette an der Marienstraße und in Feuerbach vertreten, Zuffenhausen soll im Februar folgen. Insgesamt gibt es in Süddeutschland bereits 20 Standorte des Franchise-Unternehmens.

Dort, wo das Schwarzpulver der Schützen knallte und sich dann „alles“ traf, will die Erfolgskette der Eres-Brüder die Sehnsucht nach Ruhe, Ferne, Erholung und Strandglück erfüllen. Stuttgart liegt am Meer? Nicht ganz, aber die Stadt darf so tun, als ob.