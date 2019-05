1 Die TV-Moderatorin Jule Gölsdorf und der frühere VW-Chef Matthias Müller (rechts) haben sich bei einem Event im München als Paar vorgestellt. Mit auf dem Foto: der Stuttgarter Promifotograf Christof Sage und die politische Aktivistin Auma Obama (Zweite von links). Foto: Sage

Nach seinem Abgang bei Volkswagen hat der in Stuttgart lebende Ex-Konzernchef Matthias Müller neues Glück gefunden: Der 65-Jährige und die 43-jährige Fernsehjournalistin Jule Gölsdorf sind ein Paar.

Stuttgart - Nein, Sorgen muss sich keiner um Matthias Müller machen. Vor fast genau einem Jahr hat der in Stuttgart lebende Manager mit dem Weißschopf seinen Chefposten bei VW nicht ganz freiwillig geräumt. Von einem „Rauswurf de luxe“ war die Rede. Vergütungsexperten schätzen, dass er im Jahr über eine Million Euro Betriebsrente erhält – das wären etwa 2900 Euro am Tag.

Mehr Zeit hat der 65-Jährige, der von 2010 bis 2015 Vorstandsvorsitzender von Porsche war, nun fürs Golf spielen und für seine Wahlheimat Stuttgart. Hier wohnt er weiterhin. Beim WTA-Tennisturnier in der Porsche-Arena hat man ihn etwa gesehen. Promi-Fotograf Christof Sage, ebenfalls stets Stammgast beim Treff der besten Tennisspielerinnen im Neckarpark, traf seinen Duzfreund Matthias Müller in dieser Woche auch in München. Beim „Fashion Charity Dinner“ im Leonardo Royal Hotel hat der ehemalige Chef von VW und Porsche nun öffentlich gemacht, was gemunkelt worden ist: Die Fernsehmoderatorin Jule Gölsdorf und er sind ein Paar.

Seine zweite Liebe gehört dem Elfer

Die 43-Jährige, die beim Sender n-tv die Nachrichten präsentiert und unter dem Pseudonym Dana Phillips mit einer Freundin Kriminalromane schreibt, war von 2003 bis 2012 das Gesicht der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Kindernachrichtensendung „logo!“. Im Sommer vergangenen Jahres hatte Jule Gölsdof einem Boulevard-Blatt anvertraut, dass sie nach langem Single-Dasein „wieder einen Kerl“ an ihrer Seite habe – einen mit vier Beinen. Den Zwergpudelrüden Fred gibt’s natürlich noch immer in ihrem Leben. „Vor der Gala gingen die beiden Gassi“, berichtet Promi-Fotograf Sage, der mit seinem Magazin „Feine Adressen“ Sponsor des Münchner Events war.

Die Gastgeber Birgit Fischer-Höper und Pedro da Silva sammelten Geld für Wohltätigkeitsorganisationen wie Kinderlachen, Netzwerkfrauen und die Tribute-to-Bambi-Stiftung. Neben Matthias Müller (er bekam den Award für Wirtschaft) ehrten sie den Politiker Wolfgang Bosbach, den Sportjournalisten Gerhard Delling, die Sängerin Vicky Leandros, die politische Aktivistin Auma Obama, die Halbschwester des früheren US-Präsidenten, sowie den Produzenten Ralph Siegel. Etliche Boulevardmagazine waren vertreten, sodass die Kunde vom neuen Glück des früheren VW-Chefs die Runde macht. Seine zweite Liebe gehört Autos: Müller, so erzählt man sich, hat von jeder 911-Generation ein Exemplar in seiner Garage in Stuttgart.