Stuttgart - Der Bauunternehmer aus dem Stuttgarter Umland schüttelt fassungslos den Kopf. „Geklaut worden ist ja schon immer. Aber so langsam nimmt das überhand.“ Gerade erst sind auf wundersame Weise Kupferrohre verschwunden. „Wenn das so weiter geht, müssen wir unsere Baustellen besser sichern“, sagt er – und fügt nur halb im Scherz an: „Offenbar lohnt es sich heutzutage eher, einen Lagerplatz auszuräumen als eine Bank.“