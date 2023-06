1 In Frankreich sind bereits mehr als 76 Prozent der Menschen geimpft. Foto: dpa/Sven Hoppe

Während hierzulande noch diskutiert wird, ob eine Covid-19-Immunisierung teilweise zur Pflicht werden soll, ist die Impfung bestimmter Berufsgruppen in Frankreich längst obligatorisch – und zeitigt Wirkung.









Paris/Berlin - Eine große Mehrheit der Deutschen befürwortet inzwischen eine Corona-Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut Yougov sprachen sich zuletzt 44 Prozent sogar dafür aus, alle Menschen in Deutschland zur Immunisierung gegen das gefährliche Virus zu verpflichten. Weitere 24 Prozent wollen die Pflicht auf einzelne Berufsgruppen wie Pflegekräfte oder Krankenhauspersonal beschränken. Nur 27 Prozent sind generell gegen eine Impfpflicht. In verschiedenen Ländern Europas gibt es – zumindest in den Gesundheitsberufen – längst eine Impfpflicht. So auch in Frankreich.