1 Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kann sich verkürzte Absonderungszeiten für Infizierte oder Kontaktpersonen vorstellen. Foto: imago/Jens Schicke

Durch die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante könnten bald zahlreiche Menschen gleichzeitig in Quarantäne oder Isolation sein. Andere Länder verkürzen nun bereits die Dauer. Auch in Deutschland wird nun darüber debattiert. Ein Überblick.









Berlin - Die Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet sich in großem Tempo in Europa, auch in Deutschland ist sie auf dem Vormarsch. Sind wir darauf vorbereitet? In den Fokus der politischen Debatte rückt nun die Frage, ob hiesige Quarantäne-Bestimmungen der neuen Lage angemessen sind.