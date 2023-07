Massenschlägerei am Bahnhof in Bietigheim

1 Die Schlägerei hat sich in der Bahnhofsunterführung abgespielt.(Symbolbild) Foto: SDMG/Hemmann

Zwei Jugendliche werden von einem 17- und einem 20-Jährigen angepöbelt. Aus dem Streit entsteht eine Schlägerei, an der wohl gut 20 Personen beteiligt waren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der Nacht zum Mittwoch ist es am Bahnhof in Bietigheim zu einer Massenschlägerei gekommen. Laut Polizei sollen daran rund 20 Personen beteiligt gewesen sein. Unklar ist unterdessen noch, ob dabei auch Waffen zum Einsatz kamen.