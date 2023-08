Massaker in Butscha

11 Tote Ziviliste werden unter einer Plane verborgen. Foto: dpa/Mykhaylo Palinchak

Nach dem Massaker an Zivilisten in der Ukraine braucht es mehr Sanktionen und Aufklärungsarbeit in Russland, kommentiert Christian Gottschalk.









In Moskau wird in diesem Krieg gelogen, dass sich die Balken biegen, aber auch in Kiew werden die Tatsachen bei manch einer Nachricht etwas verdreht. Wenn aber nach dem Rückzug der russischen Truppen Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von toten Zivilisten auf den Straßen Butschas gefunden werden, dann gibt es keinen Zweifel. Dann ist es aberwitzig, für diese Taten jemanden anderen zu verdächtigen als eben die abgezogenen Angreifer. Dabei handelt es sich um abscheuliche, menschenunwürdige Kriegsverbrechen. Begangen von russischen Soldaten, verantwortet vom russischen Präsidenten samt seiner Entourage.