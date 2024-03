Maskottchen der Stuttgarter Kickers: Plüsch-Waldi wegen Huthi-Angriffen aktuell nicht verfügbar

1 Die Plüsch-Version des Kickers-Maskottchens Waldi ist aktuell nicht verfügbar. Schuld sind die Huthi-Rebellen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Angriffe der Huthi-Rebellen haben sogar Auswirkungen auf die Waldau: Waldi, das Kickers-Maskottchen, ist vorübergehend nicht als Plüschtier verfügbar. Ein Einzelfall?











Wer im Fanshop der Stuttgarter Kickers auf der Waldau in Stuttgart-Degerloch Maskottchen Waldi Plüschtier kaufen will, muss aktuell stark sein: Denn der Waschbär ist derzeit nicht verfügbar. Der kuriose Grund: Piraterie. Die Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer, die den Welthandel herausfordern, haben den Nachschub an Waldi-Plüschfiguren zunächst zum Erliegen gebracht.