So liefen die Corona-Kontrollen in den Stuttgarter Stadtbahnen

1 Mitarbeiter der SSB und Polizeibeamte führten Corona-Kontrollen in Stuttgarter Stadtbahnen durch. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

SSB-Beschäftigte und Polizeibeamte haben am Dienstag Corona-Kontrollen in Stuttgarter Stadtbahnen durchgeführt und mehrere Verstöße festgestellt. Ein Überblick.















Link kopiert

Stadtgebiet Stuttgart - Polizei und Mitarbeiter der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) haben am Dienstagnachmittag Corona-Kontrollen in den Stadtbahnen im Stuttgarter Stadtgebiet durchgeführt. Dabei kontrollierten die Einsatzkräfte sowohl die Maskenpflicht als auch die 3G-Regel und konnten dabei mehrere Verstöße feststellen.

Wie die Polizei berichtet, waren mehr als ein Dutzend Polizisten gemeinsam mit den SSB-Beschäftigten von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr in den Stuttgarter Stadtbahnen unterwegs. In puncto Maskentragepflicht verlief die Kontrolle recht positiv, lediglich einzelne Fahrgäste trugen ihre Maske nicht korrekt. Ein 19-Jähriger zeigte sich dann wohl besonders beratungsresistent, denn er wurde in dem Kontrollzeitraum gleich zwei Mal mit nicht korrekt getragener Maske erwischt. Beim zweiten Mal soll er sich außerdem unkooperativ verhalten haben, sodass die Beamten eine Anzeige gegen ihn fertigten.

Bei der Kontrolle der Einhaltung der 3G-Regel stellten die Einsatzkräfte zwölf Verstöße fest. Die Betroffenen müssen nun mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. In zwei weiteren Fällen prüfen die Beamten den Verdacht einer Urkundenfälschung. Bei einem 32 Jahre alten Mann gab es Ungereimtheiten bezüglich des Impfpasses, bei einer 18-Jährigen stellten die Beamten Ungereimtheiten bezüglich eines Testnachweises fest.