Aufkleber an einer Straßenbahn mit der Aufforderung, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen

Stuttgart - Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr soll nach einem Vorschlag der Verkehrsminister auch bei sinkenden Corona-Inzidenzen bleiben. Recht so! Aber noch besser wäre es, wenn in Bussen und Bahnen nicht nur die medizinischen, sondern FFP-2-Masken vorgeschrieben wären. Bayern will das so und verweist auf die deutlich bessere Schutzwirkung – für die Träger und für die Menschen um sie herum. Nur an oberirdischen Bahnsteigen soll die Maskenpflicht nicht greifen: Auch das ist nachvollziehbar, denn die Tröpfchen sind dort bei weitem nicht so ansteckend wie in geschlossenen Räumen.