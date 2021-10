Seit Montag ist die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben. Unter Eltern ist das umstritten. Wie viele Schüler stecken sich jetzt an?















Link kopiert

Stuttgart - Seit diesem Montag müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht in Baden-Württemberg keine Maske mehr tragen – so wie zuvor schon beispielsweise in Thüringen und Bayern. Geben die Infektionszahlen diese Lockerung her?

Unser Datenjournalist Jan Georg Plavec hat die aktuellsten Daten zur Pandemie bei Schülerinnen und Schülern analysiert. Es werden deutlich mehr Infektionen unter Schülerinnen und Schülern nachgewiesen als in der Gesamtbevölkerung. Daher schauen wir im Video auch auf die Test- und Impfzahlen sowie die Infektionsgefahr in den Schulen selbst.