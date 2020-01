1 Der Flieger mit war am Dienstagabend in Abidjan gestartet und am Mittwochmorgen in Paris gelandet (Symbolfoto). Foto: dpa/Federico Gambarini

Eine Kinderleiche ist Berichten zufolge im Fahrwerk eines Air-France-Flugzeugs gefunden worden. Es kommt immer wieder vor, dass sich Blinde Passagiere in Flugzeugen verstecken und sterben.

Paris/Abidjan - Air France bestätigte am Mittwoch, dass die Leiche eines blinden Passagiers im Fahrgestellkasten entdeckt wurde. Die Fluggesellschaft machte jedoch keine weiteren Angaben zum Alter. Französische Medien berichteten unter Berufung auf Kreise, dass es sich um ein etwa zehnjähriges Kind handele. Die Leiche sei am Mittwochmorgen bei der Ankunft am Pariser Flughafen Charles de Gaulle gefunden worden.

Blinde Passagiere in Flugzeugen

Der Flieger mit war am Dienstagabend in Abidjan gestartet und am Mittwochmorgen in Paris gelandet. „Air France drückt ihr tiefes Mitgefühl und ihre Anteilnahme an dieser menschlichen Tragödie aus“, hieß es weiter von der Fluggesellschaft. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

Es kommt immer wieder vor, dass sich Blinde Passagiere in Flugzeugen verstecken und sterben. Im vergangenen Sommer war ein Mann aus einem Flugzeug direkt in einen Garten in London gestürzt. Der blinde Passagier hatte sich im Fahrwerk einer Maschine von Kenya Airways versteckt. Viele Blinde Passagiere erfrieren schon in der Maschine oder fallen dem Sauerstoffmangel in großer Höhe zum Opfer.