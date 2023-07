1 Marvin Pieringer ist nun für den 1. FC Heidenheim am Ball – hier im Freundschaftsspiel beim SV Mergelstetten, bald schon in der Bundesliga. Foto: imago//H. Langer

Marvin Pieringer spielte bis zur U 19 beim SSV Reutlingen. Mit 23 Jahren ist der Neuzugang des 1. FC Heidenheim nun in der Bundesliga angekommen. Wir beleuchten den Karriereweg des Spätzünders und beschreiben, was den Stürmer auszeichnet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Schwabe aus Metzingen, der künftig in der Fußball-Bundesliga spielt und in der Jugend nie beim VfB oder bei den Kickers in Stuttgart am Ball war – das kommt selten vor. Damit konfrontiert, sagt Marvin Pieringer mit einem Schmunzeln: „Offenbar scheint es aber auch so zu klappen.“