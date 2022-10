Talkshow fällt auch am Donnerstag aus

1 Auch am Donnerstag fällt die „Markus Lanz“-Sendung im ZDF aus. (Archivbild) Foto: dpa/Markus Hertrich

Nachdem bereits die Mittwochs-Ausgabe der Talkshow „Markus Lanz“ im ZDF ausgefallen war, musste die Sendung auch für den Donnerstag abgesagt werden. Die Einzelheiten.















Auch an diesem Donnerstagabend fällt die ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ aus. Das teilte der Sender mit dem Sitz in Mainz mit. Zuvor war bereits die Ausgabe am Vortag krankheitsbedingt abgesagt worden.

In einer Mitteilung der TV-Produktionsgesellschaft der Talksendung, Mhoch2, hatte es am Mittwoch geheißen, dies sei „bedingt durch Erkältungssymptome und Heiserkeit bei Markus Lanz“.

Das Format läuft normalerweise jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im Zweiten. Es sei „der erste krankheitsbedingte Ausfall nach 1729 „Markus Lanz“-Sendungen“.