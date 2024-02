In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die aktuellen Anfeindungen gegen die Grünen und auch darüber, vor welchen Herausforderungen die Partei steht.

Das sind Themen und Gäste am 29. Februar um 23:15 Uhr im ZDF:

Jürgen Trittin, Politiker - Nach 25 Jahren im Bundestag nimmt er Stellung zu den aktuellen Anfeindungen gegen seine Partei.

- Nach 25 Jahren im Bundestag nimmt er Stellung zu den aktuellen Anfeindungen gegen seine Partei. Kerstin Münstermann, Journalistin - Die Hauptstadtkorrespondentin der „Rheinischen Post“ analysiert die Lage der Grünen und wirft einen Blick auf die politische Situation im Osten.

- Die Hauptstadtkorrespondentin der „Rheinischen Post“ analysiert die Lage der Grünen und wirft einen Blick auf die politische Situation im Osten. Andreas Rödder, Historiker - Vor welchen Herausforderungen seine Partei steht und warum die „Deutungshoheit“ der Grünen vorbei ist, erklärt der ehemalige Leiter der CDU-Grundwertekommission.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Am Dienstag und Mittwoch traf sich die Grünen Fraktion zu ihrer Klausurtagung in Leipzig. Hinter ihnen liegen zwei Jahre, die anders verlaufen sind, als sie es sich wohl vorgestellt haben. Das lag nicht nur am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, sondern auch an der Zusammenarbeit in der Koalition. Obwohl die Grünen zweitstärkste Regierungsfraktion sind, konnten sie sich oft nicht durchsetzen.

Die Grünen versuchen seit Jahren, sich von dem Ruf zu befreien, eine Partei zu sein, die Klimapolitik für die Reichen macht. Mit ihren neuen Forderungen versucht die Fraktion offenbar, gegen dieses Image zu arbeiten. Doch während die desaströse Debatte um das Wärmegesetz bis heute nachklingt, werden die Leipziger Beschlüsse bald vergessen sein.