Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer heute mit dabei ist.

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde zum Thema Bildung und Pisa-Studie.

Es geht unter anderem um Chancengleichheit und Sprachförderung. Zudem berichtet ein Schüler aus seinem Alltag und zeigt die drängensten Probleme auf.

Lesen Sie auch

Das sind die Themen und Gäste am 25. Januar um 23:15 Uhr im ZDF:

Bettina Stark-Watzinger (FDP) - Die Bundesbildungsministerin äußert sich mit Blick auf die alarmierenden Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie zu geplanten Maßnahmen für mehr Chancengerechtigkeit und Lernerfolg.

- Die Bundesbildungsministerin äußert sich mit Blick auf die alarmierenden Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie zu geplanten Maßnahmen für mehr Chancengerechtigkeit und Lernerfolg. Karin Prien (CDU) - Die Kultusministerin von Schleswig-Holstein und CDU-Vizevorsitzende spricht über den Lehrkräftemangel, die hohe Schulabbrecherquote sowie über die Bedeutung frühkindlicher Bildung und Sprachförderung.

- Die Kultusministerin von Schleswig-Holstein und CDU-Vizevorsitzende spricht über den Lehrkräftemangel, die hohe Schulabbrecherquote sowie über die Bedeutung frühkindlicher Bildung und Sprachförderung. Eva Quadbeck - Die Chefredakteurin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ hinterfragt den deutschen Bildungsföderalismus mit seiner komplizierten Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern.

- Die Chefredakteurin vom „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ hinterfragt den deutschen Bildungsföderalismus mit seiner komplizierten Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Florian Fabricius - Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz berichtet aus seinem Schulalltag und erläutert die drängendsten Probleme und Wünsche der rund 11 Millionen Schüler in Deutschland.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Als Konsequenz aus den jüngsten Pisa-Ergebnissen plant die bayerische Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) ein Maßnahmenpaket für die Grundschule. Herzstück soll eine Neuausrichtung der Stundentafel in der Grundschule sein. „Durch eine Stärkung der Basiskompetenzen fokussieren wir uns wieder auf das Wesentliche“, sagte Stolz. Lesen, Schreiben und Rechnen seien das Wichtigste, was Schülerinnen und Schüler können müssen. Ein Beispiel für andere Bundesländer?

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.