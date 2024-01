In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über das Erstarken der AfD sowie die diesjährigen Wahlen im Osten Deutschlands. Auch wird es um den früheren US-Präsident Donald Trump und seinen Sieg bei den Vorwahlen der Republikaner im US-Bundesstaat New Hampshire gehen.

Das sind die Themen und Gäste am 24. Januar um 23:15 Uhr im ZDF:

Markus Söder, CSU-Vorsitzender - Der Bayerische Ministerpräsident äußert sich zu den diesjährigen Wahlen im Osten Deutschlands, dem AfD-Erstarken, der Sicherheits- und Energiepolitik und dem transatlantischen Verhältnis.

- Der Bayerische Ministerpräsident äußert sich zu den diesjährigen Wahlen im Osten Deutschlands, dem AfD-Erstarken, der Sicherheits- und Energiepolitik und dem transatlantischen Verhältnis. Anna Lehmann, Journalistin - Die „taz“-Redakteurin analysiert die Programmatik der CSU sowie den Politik- und Führungsstil Söders.

- Die „taz“-Redakteurin analysiert die Programmatik der CSU sowie den Politik- und Führungsstil Söders. Elmar Theveßen, Journalist - Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über Hintergründe und Reaktionen auf den Sieg Donald Trumps bei den Vorwahlen der Republikaner im US-Bundesstaat New Hampshire.

- Der Leiter des ZDF-Studios Washington informiert über Hintergründe und Reaktionen auf den Sieg Donald Trumps bei den Vorwahlen der Republikaner im US-Bundesstaat New Hampshire. Claudia Major, Militär-Expertin - Sie äußert sich zur Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht und den Risiken einer Veränderung der europäischen Sicherheitsarchitektur als Folge einer zweiten Präsidentschaft Trumps.

Hintergrund: Im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner hat Ex-Amtsinhaber Donald Trump auch bei der zweiten Vorwahl klar gewonnen. Im Bundesstaat New Hampshire im Nordosten der USA führte er nach Auszählung von mehr als 91 Prozent der Stimmen am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) laut Prognosen von „Washington Post“ und CNN mit etwas mehr als 54 Prozent der Stimmen. Seine Konkurrentin Nikki Haley kam mit etwa 43 Prozent auf Rang zwei - ihre Hoffnungen auf ein knappes Rennen oder gar einen Sieg wurden damit nicht erfüllt. Eine Neuauflage des Wahlkampfs zwischen Trump und dem demokratischen Präsidenten Joe Biden wird somit immer wahrscheinlicher.

Wer in den USA Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen. Bei Parteitagen im Sommer werden die Kandidaten dann offiziell gekürt. Die eigentliche Präsidentenwahl steht am 5. November an.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt.