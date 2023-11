Markus Lanz heute: Gäste und Thema am 23.11.2023

In der Talkshow von Markus Lanz ging es am 22.11. im ZDF unter anderem um die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger.

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen über die Causa Aiwanger und deren Folgen.

Es geht unter anderem um die Recherche zur Flugblatt-Affäre um Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, den Erfolg der "Freien Wähler" in Bayern und die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition.

Das sind die Themen und Gäste am 23. November um 23:15 Uhr im ZDF:

Hubert Aiwanger, Politiker - Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern äußert sich zur Migrations- und Energiepolitik und zum Erfolg seiner „Freien Wähler“ bei der letzten Bayernwahl.

- Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern äußert sich zur Migrations- und Energiepolitik und zum Erfolg seiner „Freien Wähler“ bei der letzten Bayernwahl. Michael Bröcker, Journalist - Der Chefredakteur von „The Pioneer“ analysiert die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition. Zudem spricht er über die bundespolitischen Ambitionen Aiwangers.

- Der Chefredakteur von „The Pioneer“ analysiert die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition. Zudem spricht er über die bundespolitischen Ambitionen Aiwangers. Roman Deininger, Journalist - Der „SZ“-Chefreporter war an den Recherchen zur Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger beteiligt. Er spricht über die Folgen der Causa.

- Der „SZ“-Chefreporter war an den Recherchen zur Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger beteiligt. Er spricht über die Folgen der Causa. Güner Balci, Sozialarbeiterin - Seit 2020 ist sie Integrationsbeauftragte von Berlin-Neukölln. Sie schildert die dortige Stimmungslage unter der arabischsprachigen Bevölkerung seit Beginn des Krieges in Gaza.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger war Ende August im Zuge der "Flugblatt-Affäre" wenige Wochen vor der Landtagswahl in Bayern unter Druck geraten. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass bei ihm zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt gefunden worden war. Mehrere Medien berichteten, dass ein ehemaliger Lehrer das Schreiben weitergegeben haben soll. Der Bruder des stellvertretenden bayerischen Miniserpräsidenten sagte später, er habe das Flugblatt verfasst. Bayerns amtierender Ministerpräsident Markus Söder (CSU) entschied nach Aiwangers Beantwortung eines Fragenkatalogs und einer Entschuldigung seinerseits, ihn nicht als Minister zu entlassen. Bei der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober erhielten die "Freien Wähler", deren Vorsitzender Aiwanger ist, 15,8 Prozent der Stimmen, legten so zu und wurden zur zweitstärksten Kraft nach der CSU.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.