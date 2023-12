In seiner gleichnamigen Talkshow diskutierte Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Zukunft Deutschlands. Es wird unter anderem um den demografischen Wandel und den bevorstehenden Renteneintritt der Baby-Boomer sowie um den Zusammenhang von Wohlstand und Migration gehen.

Das sind die Themen und Gäste am 21. Dezember um 23:00 Uhr im ZDF:

Johannes Winkel - Der Bundesvorsitzende der „Jungen Union“ spricht über die Auswirkungen des demografischen Wandels auf Arbeitsmarkt und Sozialsysteme und sagt, wie die Politik darauf reagieren sollte.

Vanessa Vu - Die „Zeit Online“-Redakteurin erläutert den Zusammenhang zwischen Wohlstand und Migration. Sie erklärt, wie Deutschland zum zweitgrößten Einwanderungsland der Welt wurde.

Stefan Schulz - Der Autor des Buchs „Die Altenrepublik“ analysiert, welche Folgen der Renteneintritt der Baby- Boomer haben wird und erläutert, wie sich ein großer Generationenkonflikt vermeiden ließe.

Rainer Hank - Der Publizist blickt durchaus optimistisch in die Zukunft. Er prognostiziert, die demographische Entwicklung lasse sich „wirtschaftlich, politisch und unternehmerisch ganz gut gestalten.“

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Die Wirtschaft im Land steht vor einer großen Herausforderung in den kommenden Jahren. Die Commerzbank beispielsweise muss wegen des demografischen Wandels und einer steigenden Fluktuation in den kommenden zehn Jahren mehr als die Hälfte ihrer Belegschaft austauschen. Bis 2034 brauche das Institut weltweit fast 20.000 neue Beschäftigte, sagte Sabine Mlnarsky, im Vorstand zuständig für Personal, zuletzt dem "Handelsblatt". "In den nächsten zehn Jahren werden viele Babyboomer bei der Commerzbank in Ruhestand gehen." Auch in anderen Bereichen wie etwa der Pflege wird der demografische Wandel weiter für Verschärfung sorgen - denn einerseits wird es mehr Pflegebedürftige geben, auf der anderen Seite aber wird immer mehr Pflegepersonal in Rente gehen.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.