In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Situation im nahen Osten und der Ukraine, die Gefahr eines dritten Weltkriefs und den Zustand der Linkspartei.

Das sind die Themen und Gäste am 19. März um 23:15 Uhr im ZDF:

Gregor Gysi (Linke), Politiker - Über den Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine, die Gefahr eines Dritten Weltkriegs, den Zustand seiner Partei und die Konkurrenz durch das „Bündnis Sahra Wagenknecht“.

- Über den Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine, die Gefahr eines Dritten Weltkriegs, den Zustand seiner Partei und die Konkurrenz durch das „Bündnis Sahra Wagenknecht“. Sabine Rennefanz, Journalistin - Die "Spiegel"-Kolumnistin fragt nach den außen- und sicherheitspolitischen Positionen der Linken. Außerdem werden die schwachen Umfragewerte der Linkspartei analysiert.

- Die "Spiegel"-Kolumnistin fragt nach den außen- und sicherheitspolitischen Positionen der Linken. Außerdem werden die schwachen Umfragewerte der Linkspartei analysiert. Sabine Fischer, Russland-Expertin - Die Politikwissenschaftlerin der Stiftung Wissenschaft und Politik beschreibt Putins imperialistische Fantasien und zeigt, wie repressiv sein Regime gegen die eigene Bevölkerung vorgeht.

- Die Politikwissenschaftlerin der Stiftung Wissenschaft und Politik beschreibt Putins imperialistische Fantasien und zeigt, wie repressiv sein Regime gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Florian Neuhann, Journalist - Aufgaben, Strukturen und Verteidigungsfähigkeit der NATO beleuchtet der Korrespondent des ZDF-Büros Brüssel. „Ich glaube, wir sind verwundbarer, als sich viele vorstellen“, sagt er.

Hintergrund: Knapp sechs Monate vor der Landtagswahl in Sachsen schafft es das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in einer Umfrge auf Platz drei. 34 Prozent der Befragten gaben an, der Partei ihre Stimme geben zu wollen, wenn am Sonntag in Sachsen gewählt würde, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der „Bild“-Zeitung ergab.

Die AfD liegt deutlich auf Platz eins. Dahinter folgt die CDU mit 30 Prozent, gefolgt von der BSW mit 11 Prozent. SPD und Grüne, derzeit Koalitionspartner der CDU, kämen auf 6 beziehungsweise 5 Prozent. Sie müssten ebenso wie die Linke (5 Prozent) um den Einzug in den Landtag bangen. Die FDP würde auch diesmal den Sprung in den Landtag nicht schaffen (2 Prozent).

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.