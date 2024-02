In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Klimaschutz-Maßnahmen der Bundesregierung und den bevorstehenden vierten Jahrestag des Anschlags in Hanau.

Das sind die Themen und Gäste am 15. Februar um 23:15 Uhr im ZDF:

Steffi Lemke, Bundesumweltministerin (Grüne) - Die Politikerin äußert sich zum Stand der politischen Debattenkultur in Deutschland und zu den Maßnahmen der Ampel-Regierung für den Klimaschutz.

Michael Bröcker, Journalist - Der „Table.Media"-Chefredakteur ordnet Lemkes politisches Wirken ein und analysiert das Kalkül von CDU-Chef Merz, der eine Zusammenarbeit mit den Grünen nicht ausschließt.

Said Etris Hashemi, Attentatsopfer - Er überlebte den rassistischen Mordanschlag in Hanau, bei dem sein Bruder getötet wurde. Gemeinsam mit anderen Hinterbliebenen kämpft er in der „Initiative 19. Februar" gegen das Vergessen.

Matthias Quent, Soziologe - Die politische und gesellschaftliche Aufarbeitung der Tat von Hanau und anderer rechtsextremer Straftaten in Deutschland hinterfragt der Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Hintergrund: In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-jähriger Deutscher neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Zum vierten Jahrestag des Anschlags sind eine offizielle Gedenkstunde und eine Demonstration geplant. Damit solle an die Opfer erinnert und ein „starkes Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus“ gesetzt werden, heißt es in dem Aufruf. Für die Kundgebung hätten sich bereits viele Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland angekündigt. Angemeldet wurde die Demonstration für 3000 Menschen. Die Angehörigen der Opfer hätten mit ihrem Kampf um Aufklärung und zur Erinnerung an die Toten einiges in der Gesellschaft erreicht, betonte die Sprecherin. „Die Namen der Opfer werden überall gesagt, auch in der Politik.“ Das sei bei anderen Anschlägen nicht der Fall gewesen.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.