Markus Lanz heute: Gäste und Thema am 13.12.2023

In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu verschiedenen Themen. Die Sendung heute ist allerdings keine normale "Markus Lanz"-Sendung, sondern ein Jahresrückblick. Der Moderator schaut in diesem gemeinsam mit prominenten und nicht prominenten Gästen auf die wichtigsten und bewegendsten Momente des Jahres 2023 zurück. Die Sendung trägt deswegen den Titel: "Markus Lanz – Das Jahr 2023".

Das sind die Themen und Gäste am 13. Dezember um 20:25 Uhr im ZDF:

Gordon Herbert - der Trainer der deutschen Basketballnationalmannschaft blickt gemeinsam mit seinen Spielern Dennis Schröder, Johannes Thiemann, Isaac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey, die ebenfalls zu Gast sind, zurück auf den Weg zum Weltmeistertitel.

Laura Kadar Blajman - die 35-Jährige ist Überlebende des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf das Nova-Festival am 7. Oktober 2023 und spricht darüber.

Abed Hassan - der 27-jährige Berliner war auf Verwandtenbesuch im Gaza-Streifen, als die Lage dort ab dem 7. Oktober eskalierte und spricht darüber.

Ryyan Alshebl - der neuer Bürgermeister der schwäbischen Gemeinde Ostelsheim kam 2015 als Flüchtling nach Deutschland und spricht über die aktuelle Migrationsdebatte.

Ebenfalls zu Gast sind am Mittwochabend:

Markus Söder, CSU, wiedergewählter bayerischer Ministerpräsident

Olena Selenska, ukrainische First Lady

Sahra Wagenknecht, Politikerin, trat 2023 aus der Linken aus und will eine Partei gründen

Carla Rochel von der "Letzten Generation"

Edward Berger, Filmregisseur ("Im Weste nichts Neues") - er spricht über seinen Oscar-Erfolg.

Ernestine Hipper, Filmausstatterin ("Im Westen nichts Neues") - spricht ebenfalls über den Oscar-Erfolg.

Zoe Wees, Sängerin - sie präsentiert Eindrücke aus ihrer neuen Platte.

Katja und Ludolf von Maltzan - sie erinnern sich an den Besuch von König Charles III. auf ihrem Hof im brandenburgischen Ökodorf Brodowin.

- sie erinnern sich an den Besuch von König Charles III. auf ihrem Hof im brandenburgischen Ökodorf Brodowin. Michael Grubert, Bürgermeister der Gemeinde Kleinmachnow - er blickt auf die Suchaktion nach einem angeblich freilaufenden Löwen zurück.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Das Jahr 2023 war geprägt von Krisen: So startete am 7. Oktober die radikale Palästinenserorganisation Hamas einen massiven Raketenangriff auf Israel, bei dem mehr als 1200 Menschen getötet wurden. Zudem halten in der Ukraine die schweren Kämpfe an der Front im Osten und im Süden weiter an. Allerdings gab es auch Positives im zurückliegenden Jahr: Dazu zählt der historische Weltmeistertitel der deutschen Basketballer oder der Film "Im Westen nichts Neues", der 2023 gleich vier Oscars abräumte.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.