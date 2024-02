In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über die kommende Wahl in den USA und die Wirtschaftspolitik der FDP.

Das sind die Themen und Gäste am 13. Februar um 23:00 Uhr im ZDF:

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent - Der USA-Experte informiert über Hintergründe zu Trumps provokanten Äußerungen zur NATO. Zudem berichtet er von seinem Treffen mit Steve Bannon, dem ehemaligen Berater des Ex-Präsidenten.

Linda Teuteberg, FDP-Politikerin - Die frühere Generalsekretärin der Liberalen nimmt Stellung zur FDP-Blockade beim EU-Lieferkettengesetz. Und sie äußert sich zu den Perspektiven ihrer Partei im Wahljahr 2024.

Ulrike Herrmann, Journalistin - Die „taz"-Wirtschaftsredakteurin erläutert ihre Kritik an den wirtschaftspolitischen Konzepten der FDP. Zudem analysiert sie die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs der Ampel-Koalition.

Christoph Schell, Intel-Vorstand - Der Vertriebs- und Marketingchef des Tech-Konzerns äußert sich zu den geplanten Chipfabriken in Magdeburg, die mit knapp 10 Milliarden Euro deutschen Steuergeldes subventioniert werden.

Hintergrund:Nach der Blockade eines europäischen Lieferkettengesetzes durch Deutschland haben der UN-Menschenrechtskommissar und die katholische Kirche an die EU-Regierungschefs appelliert. Ein Scheitern der Richtlinie, welche die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards bei ausländischen Zulieferfirmen sicherstellen soll, wäre "ein schwerer Schlag", erklärte UN-Vertreter Volker Türk am Dienstag in Genf. Die EU könne nun eine "historische Führungsrolle" zeigen. Dies sei zur Unterstützung der Menschenrechte nötiger denn je. Auf Druck der FDP will sich Deutschland bei der Abstimmung über das Lieferkettengesetz im Rat der 27 EU-Staaten enthalten; damit könnte das gesamte Vorhaben kippen. Die ursprünglich vergangenen Freitag geplante Entscheidung soll voraussichtlich diesen Mittwoch nachgeholt werden.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.