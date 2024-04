In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Landtagswahl in Thüringen, die Situation in Russland nach der Wiederwahl Putins und die amerikanische Israel- und Russlandpolitik.

Das sind die Themen und Gäste am 2. April um 22:45 Uhr im ZDF:

Mario Voigt, CDU-Politiker - Der Oppositionsführer in Thüringen nimmt Stellung zu den Herausforderungen des anstehenden Landtagswahlkampfes gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) und Björn Höcke (AfD).

Martin Machowecz, Journalist - Der stellvertretende „Zeit"-Chefredakteur blickt auf die drei diesjährigen Wahlen in Ostdeutschland und auf deren bundespolitische Bedeutung.

Sabine Adler, Osteuropa-Expertin - Die „Deutschlandfunk"-Journalistin und frühere Moskau-Korrespondentin äußert sich zur Situation in Russland nach der Wiederwahl Putins und zur Entwicklung des Ukrainekrieges.

Elmar Theveßen, ZDF-Korrespondent - Der Leiter des ZDF Studios Washington analysiert die amerikanische Israel- und Russlandpolitik. Und er schildert, wie sich Biden und Trump für die US-Präsidentschaftswahl in Stellung bringen.

Hintergrund: Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt will AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in einem TV-Duell inhaltlich stellen. Das birgt nach Ansicht des Jenaer Kommunikationswissenschaftlers Tobias Rothmund größere Risiken für die CDU als für die AfD. „Es nutzt in erster Linie Björn Höcke, weil er durch diese Art des Duells in die Rolle eines ernst zu nehmenden, politischen Gegners gehoben wird, mit dem man sich die Bühne teilt“, sagte Rothmund in Erfurt. Mario Voigt erhoffe sich vielleicht, dass er zu größerer Bekanntheit gelange. „Schwer abzuschätzen, wie sehr ihm das hilft, das hängt sicher auch von seiner Performance ab und der Bewertung des Gesprächs im Anschluss.“ Rothmund ist Direktor am Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration und Professor für Kommunikations- und Medienpsychologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Das Duell ist für den 11. April geplant. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD, die im Freistaat vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, lag in jüngeren Umfragen meist über der 30-Prozent-Marke und damit auf Platz eins. Dahinter folgte die CDU. Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow will noch aufholen, schwächelt aber auch wegen der Gründung des Bündnis' Sahra Wagenknecht, das ebenfalls zur Landtagswahl antreten will. Die politische Situation in Thüringen gilt seit Jahren als extrem kompliziert - in Umfragen zeichnen sich keine politisch machbaren Mehrheiten ab. Ramelow führt das Land seit 2020 mit einer Minderheitsregierung.

Voigt hatte immer wieder betont, Höcke in dem TV-Duell inhaltlich stellen zu wollen und herauszuarbeiten, welche Auswirkungen dessen europapolitische Vorstellungen für Handwerker und Unternehmen hätten. Rothmund sieht aber große Risiken - vor allem auf CDU-Seite. „Ich sehe die Gefahr, dass in einem solchen Gespräch ein Dilemma entsteht: Auf der einen Seite will Voigt die Menschen, die die AfD anspricht, für sich gewinnen - auch mit den entsprechenden Themen. Auf der anderen Seite will er sich von der AfD abgrenzen.“ Höcke könnte dieses Dilemma offenlegen. „Er könnte Voigt in eine Situation bringen, wo dieser entweder zugeben muss, dass die AfD die einzige Partei ist, die eine bestimmte Position glaubhaft vertritt, oder er sich mit der AfD gemein machen muss. Beide Varianten wären eher nachteilig für die CDU“, sagte der Experte.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.