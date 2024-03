Das Motto „Kornwestheim blüht auf“ passt gut in die Zeit vor Ostern, findet Gernot Haiges von der Wirtschaftsförderung der Stadt Kornwestheim. Am Stand, der zum ersten Mal gegenüber des Holzgrundplatzes aufgebaut ist, gibt es allerdings – anders als an den anderen Ständen – nichts zu kaufen.

Die Stadt möchte zusammen mit den Firmen Dachser, W&W und Benseler neugierig machen auf eine Ausbildung. „Das ist bewusst als Zusatzangebot zur Ausbildungsmesse am 11. April im K gedacht“, erläutert Haiges. Man habe dabei auf Angebote gesetzt, die alle Altersgruppen ansprechen.

Und so versuchen sich am Freitag zwei Jungen, deren mögliche Azubi-Zeit noch in der Ferne liegt, an den leuchtenden Knöpfen einer Art Reaktionsspiel 2.0. „Wenn Eltern oder Verwandte dabei sind, können wir ungezwungen mit ihnen ins Gespräch kommen“, sagt der Wirtschaftsförderungs-Experte.

Um die Ecke in der Güterbahnhofstraße bilden die leuchtenden Farben der Frühlingsblüher in kleinen Vasen oder Töpfen einen farbstarken Gegensatz zu den Deko-Häschen und anderen kleinen Gegenständen aus Gips am Stand von Gabi Renz aus Zuffenhausen.

Auf getränketechnisch neues Terrain wagt sich Pierre Morhardt mit seiner „Freiheit 42“. Er hat einen Aperitif auf Weinbasis kreiert, den es in einer golden schimmernden und in einer silbernen Variante gibt. Beide schmecken fruchtig und erfrischend, der eine auf Zitronen-, der andere auf Ingwer-Rosmarin-Limette-Basis. „Ich möchte meine Aperitifs als Alternative zum Sekt zur Begrüßung bei Hochzeitsfeiern anbieten“, sagt Morhardt, der sich einen Stand mit der Kreativwerkstatt „Ronjas Räuberhöhle“ teilt.

Laufsteg für Hunde

In der fertigt die junge Künstlerin Hundeleinen und Halsbänder. An potenzieller Kundschaft fehlt es nicht. Die Bahnhofstraße ist ein prächtiger Laufsteg für Hunde aller Größen und Farben – vom weißen Labradoodle bis zum Golden Retriever und dem kleinen schwarzhaarigen Rassemix mit Wärmedeckchen.

Bei der Street Food Fiesta auf dem benachbarten Holzgrundplatz ist schon gleich nach der Eröffnung am Freitagabend eine Menge los. Familien mit kleinen Kindern, Jugendliche in Gruppen und Pärchen nutzen die Gelegenheit zu einem Open-Air-Abendessen.

Spezialitäten aus Südamerika

Wie der Name schon vermuten lässt, werden bei spanischer Musik an verschiedenen Ständen Spezialitäten aus Südamerika gebrutzelt und gegrillt. Ein besonderer Hingucker ist der stattliche Grill am „Asamodo“-Stand mit einer großen Ananas und Würstchen, die an einer Stange hängen.

Wer am Freitag keine Zeit hatte, kann sich an den Ständen der Marktbeschicker noch am Samstag bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr umschauen. Am Samstag baut die Jugenddelegation Kornwestheim auch einen Stand mit Dosenwerfen auf, an dem man seine Geschicklichkeit unter Beweis stellten kann. Kinder können sich die Zeit an der Hüpfburg in Form eines 18 Meter langen Wikingerschiffes vertreiben. Die Street Food Fiesta findet ebenfalls das ganze Wochenende statt.