1 Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Mädchen wartet an einer Bushaltestelle, plötzlich taucht ein älterer Mann auf und versucht sie zu küssen – erfolglos. Die 13-Jährige kann sich aus der Umarmung befreien. Die Polizei sucht Zeugen.

Markgröningen - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch gegen 18.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Markgröningen ein 13 Jahre altes Mädchen bedrängt haben soll. Das Kind wartete laut Polizei an der Haltestelle „Mitte / Wernerstraße“ auf den Bus der Linie 532. Während sie sich mit ihrem Smartphone beschäftigte, näherte sich der Unbekannte demnach unbemerkt.

Der Senior soll die 13-Jährige angesprochen und sie dann unvermittelt umarmt haben. Währenddessen habe er versucht, sie auf den Mund zu küssen, was die 13-Jährige durch Wegdrehen des Kopfes verhindern konnte. Das Mädchen wehrte sich gegen den Angreifer und konnte sich aus der Umarmung befreien. Der Täter ging nun zu Fuß in Richtung Stadtmitte davon, so in der Schilderung weiter. Kurz danach erreichte der Bus die Haltestelle.

Olivfarbene Mütze

Der Mann wurde von dem Mädchen folgendermaßen beschrieben: zwischen 75 und 80 Jahre alt mit grau-weißen Haaren. Er hat demnach Geheimratsecken und trug eine olivfarbene Mütze, eventuell handelt es sich um eine sogenannte Schiebermütze. Der Täter sei etwa 1,65 Meter groß und habe ein südländisches Erscheinungsbild. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 mit der Kriminalpolizei, die wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt, in Verbindung zu setzen.