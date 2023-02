1 Cacau arbeitet als Markenbotschafter für den VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Der frühere Profi des VfB Stuttgart hat ein schmerzhaftes Wochenende hinter sich. Und das hat nicht nur mit der 0:2-Niederlage des VfB gegen Werder Bremen zu tun.















Cacau hat ein schmerzhaftes Wochenende hinter sich. Was nicht nur mit der bitteren 0:2-Heimniederlage des VfB Stuttgart zu tun hat, für den der frühere Profi und Nationalspieler inzwischen als Markenbotschafter tätig ist. Der 41-Jährige litt auch körperliche Schmerzen, was mit einem kleinen Stein in seinem Körper zu tun hatte: Einem Nierenstein.

Cacau musste am Samstag mit einer Nierenkolik ins Krankenhaus eingeliefert werden. Tags zuvor war er noch beim VfB-Legendentreffen, am Samstag dann der unvermeidliche Gang in die Klinik. Via Instagram hielt er die Öffentlichkeit auf dem Laufenden. Zunächst mit der Mitteilung: „Das Schlimmste ist überstanden.“ Wenig später hieß es dann, versehen mit einem Beweisfoto: „Über diesen Nierenstein bin ich gestolpert.“

Inzwischen ist der ehemalige Fußballer aber wieder wohlauf. Ihm bleibt nun zu wünschen, dass auch die Leiden mit seinem VfB bald ein Ende haben.