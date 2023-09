1 Ein Monat nun Fußgänger: Mario Gomez. Foto: picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Mario Gomez, Vizeeuropameister und ehemaliger VfB-Profi, fährt in eine Radarfalle der Hofer Verkehrspolizei. Warum es nun doch nicht zum Gerichtstermin vor dem Amtsgericht kommt.











Link kopiert



Diese Reise hat er sich dann doch erspart. Fußball-Vizeeuropameister und Ex-VfB-Profi Mario Gomez jettet für Red Bull Soccer um die Welt. Seit vorigem Jahr ist er als technischer Direktor vor allem für die Entwicklungsstandorte New York und Bragantino in Brasilien verantwortlich. Bei Champions-League-Spielen taucht er häufig auch in Leipzig auf, dem Vorzeigeklub des Konzerns.