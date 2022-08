1 Per Polizeihubschrauber fahndete die Polizei in Fellbach nach dem jungen Verdächtigen. Foto: /Phillip Weingand

Zeugen nehmen nahe einer Kirche Drogengerüche wahr, worauf ein junger Mann flüchtet. Im Zuge der nächtlichen Fahndung stellen die alarmierten Polizeibeamten einen 22-jährigen Verdächtigen.















Link kopiert

Bei der Fahndung nach einem flüchtigen Tatverdächtigen hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch auch einen Hubschrauber aktiviert. Gegen 23 Uhr war am Dienstagabend bei der Lutherkirche in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ein junger Mann aufgefallen, der eine Tasche bei sich führte, die auffällig nach Marihuana gerochen habe. Als ein Passant den Verdächtigen darauf ansprach, sprang der Mann auf einen E-Scooter und rauschte davon. Die Hubschrauberbesatzung konnte später das gesuchte Fahrzeug in Verlängerung der Pfarrstraße feststellen. In der Nähe auf dem Boden lag verpacktes Marihuana.

Mit einem E-Scooter geflüchtet

Die Polizei stellte das circa 200 Gramm schwere Päckchen sicher und konnte den Fahrzeugbesitzer kurz danach unweit seiner Wohnung vorläufig festnehmen. Zudem wurde gegen den Fahrer des E-Scooters ein Verfahren eingeleitet, weil sich konkrete Anhaltspunkte ergaben, dass er unter Drogeneinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Der 22-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei zum Vorfall dauern an.