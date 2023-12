Marbacher Weihnachtsmarkt: Weihnachtsmarkt eröffnet unter Sternenhimmel

5 Die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums stimmen mit Weihnachtsliedern auf den Weihnachtsmarkt ein. Foto: Werner Kuhnle

Mit einer kleinen musikalischen Weltreise ist der Weihnachtsmarkt in Marbach eröffnet worden. Vier Tage lang gibt es auf dem Burgplatz Adventliches, Kulinarisches und Handwerkliches.











Der Marbacher Weihnachtsmarkt begibt sich mit einer kleinen Weltreise in das lange zweite Adventswochenende. Schülerinnen und Schüler der internationalen Klasse des Friedrich-Schiller-Gymnasiums singen Weihnachtslieder aus der ganzen Welt. Dabei lassen sich die Pennäler vom fehlenden E-Piano nicht irritieren. Zwei Schüler begleiten am Saxofon, eine Schülerin an der Gitarre.