Am Mittwoch treibt ein noch unbekannter Täter in Marbach am Neckar sein Unwesen – und zerkratzt Motorhauben, Heckklappen oder Beifahrerseiten von 16 Fahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen.

Marbach am Neckar - Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwoch in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) 16 Fahrzeuge beschädigt. Gegen 6.30 Uhr zerkratzte er die an der Schwabstraße geparkten Autos im Bereich der Motorhaube, der Heckklappe oder der Beifahrerseite, berichtet die Polizei.

Der Schaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 44/90 00 zu melden.