Marbach am Neckar Mehrere Autos geraten in Brand

Von red 11. März 2018 - 12:05 Uhr

Mehrere Autos haben in der Nacht zu Sonntag in Marbach am Neckar gebrannt (Symbolbild). Foto: dpa

In der Nacht zu Sonntag gehen bei der Polizei mehrere Notrufe ein: Laut Zeugenaussagen brennen mehrere Autos lichterloh. Die Feuerwehr rückt an.

Ludwigsburg - Am Sonntag wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg gegen 3.53 Uhr in einem Wohngebiet, das westlich der Poppenweiler Straße in Marbach am Neckar liegt, durch Anwohner mitgeteilt, dass dort mehrere Fahrzeuge brennen würden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich sowohl ein dort geparkter Porsche Cayenne als auch ein rechts daneben geparkter Audi in Vollbrand. Durch die Feuerwehr Marbach am Neckar, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Ein links neben dem Porsche stehender Daimler-Benz wurde durch das Brandgeschehen ebenfalls in Teilen in Mitleidenschaft gezogen.

Schaden beträgt insgesamt 63.000 Euro

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Brand vom Motorraum des Porsches ausgegangen sein und sich dann fortgesetzt haben. Am Porsche und am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Daimler-Benz entstand Sachschaden durch Hitzeeinwirkung. Zur Klärung der Brandursache wurde der Porsche sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 63.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte sechs Streifenbesatzungen im Einsatz.