1 Die alarmierten Polizisten treffen auf aufmüpfige Jugendliche. Foto: STZN/Phillip Weingand

Mehrere Jugendliche geraten in einem Supermarkt in Marbach am Neckar in einen Streit. Die Situation eskaliert – auch die alarmierte Polizei bekommt dies zu spüren.

Marbach am Neckar - Die Polizei hat die Ermittlungen gegen einen 14-, 15- und Zwölfjährigen aufgenommen, nachdem sie in einem Einkaufsmarkt in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) randaliert haben.

Laut Polizei waren mehrere Jugendliche am Donnerstag gegen 21.45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Rielingshäuser Straße, als es dort zu einem Streit kam. Vermutlich im Zuge dessen warfen sie Waren durch das Geschäft. Auch hätten die Teenager unbezahlte Getränke noch im Markt verzehrt. Ein 39 Jahre alter Kunde sei beinahe von einer geworfenen Getränkedose am Kopf getroffen worden. Als der Mann die Jugendlichen ansprach, seien diese beleidigend geworden.

Die Polizei sucht nach Zeugen der Vorfälle

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, befanden sich noch die drei Jungen vor Ort. Die beiden 14- und 15-Jährigen verhielten sich gegenüber den Beamten aufmüpfig. Der 15-Jährige verweigerte zudem die Angabe seiner Personalien. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks entdeckten die Polizisten neuwertige Waren, deren Herkunft noch geklärt werden muss. Der Zwölfjährige wurde vor Ort von seinen Eltern abgeholt.

Die beiden Jugendlichen wurden zunächst zum Polizeirevier Marbach am Neckar und anschließend nach Hause gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07144/82306-0 zu melden.