B29 bei Schwäbisch Gmünd Autofahrerin kommt bei Horror-Unfall ums Leben

Eine 57-Jährige gerät auf der B29 bei Schwäbisch Gmünd in den Gegenverkehr, kracht gegen einen Lkw und gegen ein weiteres Auto. Die Fahrerin wird in ihrem Auto eingeklemmt und stirbt noch an der Unfallstelle.