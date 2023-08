Mann will Straßenbahn überholen – zwischen zwei Bahnen eingeklemmt

1 Polizeieinsatz in Mannheim (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Ein Sportwagenfahrer wird in Mannheim bei einem leichtsinnigen Überholmanöver mit seinem Auto zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.









Bei einem leichtsinnigen Überholmanöver ist ein Sportwagenfahrer in Mannheim mit seinem Auto zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt worden. Er hatte am Mittwochabend offenbar die Geschwindigkeit einer entgegenkommenden Bahn unterschätzt, als er eine vor ihm fahrende Straßenbahn überholen wollte, wie die Polizei in Mannheim mitteilte.