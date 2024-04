1 Bei einem Polizeieinsatz in Mannheim ist der 41-Jährige gestorben. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein 41-Jähriger soll in Mannheim eingebrochen sein. Als die Polizei eintrifft, versteckt er sich auf einem Gerüst in zwölf Metern Höhe. Er stürzt und stirbt noch vor Ort. Vieles ist noch unklar.











Link kopiert



Ein 41 Jahre alter Mann ist während eines Polizeieinsatzes in Mannheim von einem etwa zwölf Meter hohen Gerüst gestürzt und in einen Kellerabgang gefallen. Er sei trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen der Einsatzkräfte in der Nacht auf Samstag noch vor Ort gestorben, teilten Staatsanwaltschaft, Polizei und das Landeskriminalamt mit. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen sein.