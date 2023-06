1 Eine Streife mit Hund entdeckte den Mann. (Symbolbild) Foto: Imago/Aaron Klewer

Ein 45-Jähriger hatte nach einem Streit mit seiner Mutter die Polizei gerufen. Nachdem diese vor Ort war, schlug und trat er nach den Beamten. Auch geparkte Autos bekamen den Zorn des Mannes zu spüren.









Ein 45-Jähriger aus Tamm hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag auf Trab gehalten. Der Mann selbst wie auch seine Mutter hatten gegen 0.35 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie miteinander in Streit geraten waren. Kurz darauf lief der 45-Jährige jedoch barfuß aus dem Haus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war er gerade dabei in der Straße „Am Kaltengraben“ auf geparkte Fahrzeuge einzuschlagen. Ob hierbei ein Schaden entstand, ist noch nicht bekannt. Anschließend lief der Mann in Richtung der Ludwigsburger Straße davon.