In Leinfelden-Echterdingen sollte ein 42-Jähriger von der Polizei kontrolliert werden. Stattdessen ergreift der Mann in seinem Wagen die Flucht. Nach einer Verfolgungsjagd wird er in Stuttgart festgenommen.















Am frühen Dienstagmorgen hat sich ein 42-Jähriger eine kilometerlange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, sollte der Mann gegen 2 Uhr morgens in der Heilbronner Straße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) von einer Streife kontrolliert werden. Als der Mann auf die anstehende Verkehrskontrolle aufmerksam wurde, beschleunigte er seinen Wagen und fuhr in die Hauptstraße und von dort auf die B27 in Richtung Stuttgart. Dabei war er deutlich zu schnell unterwegs und flüchtete vor den Einsatzfahrzeugen der Polizei, die die Verfolgung aufgenommen hatten, wie ein Polizeisprecher unserer Zeitung auf Nachfrage sagte.

Mann flieht vor Verkehrskontrolle

In der Folge raste er in Stuttgart unter anderem über die Reutlinger Straße, Epplestraße und Jahnstraße. Er wendete mehrmals und schaltete auch zeitweise das Licht an seinem Fahrzeug aus. In der Reutlinger Straße soll es dabei beinahe zur Kollision mit einem Winterdienstfahrzeug gekommen sein. Später touchierte der 42-Jährige in der Reutlinger Straße einen querstehenden Streifenwagen, bevor er seine Flucht über mehrere Straßen fortsetzte. Erst in der Jahnstraße konnte er durch einen querstehenden Streifenwagen in Höhe des Königssträßle zum Anhalten gebracht und vorläufig festgenommen werden.

Flucht endet in der Jahnstraße

Wie die Polizei dabei feststellte, hat der Mann keinen Führerschein. Außerdem stand er offenbar unter Alkoholeinfluss, ein vorläufiger Test ergab knapp ein Promille. Sein Auto wurde abgeschleppt und von der Polizei beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verletzt wurde bei der Flucht niemand, an dem touchierten Streifenwagen und dem Fahrzeug des Flüchtenden entstand ein Schaden von insgesamt etwa 1500 Euro.

Personen, die weitere Schäden an ihren Fahrzeugen im Bereich feststellen oder durch die rücksichtslosen Fahrmanöver gefährdet wurden, werden ebenso wie Zeugen gebeten, sich unter Telefon 07 11 / 399 04 20 an die ermittelnde Verkehrspolizei Esslingen zu wenden.