1 Der 33-Jährige wurde am Stuttgarter Hauptbahnhof aus dem ICE geholt. (Symbolfoto) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Ein Exhibitionist belästigt in einem ICE, der in Richtung Karlsruhe unterwegs ist, zwei Reisende. Die Polizei setzt der Fahrt des 33-Jährigen in Stuttgart ein vorzeitiges Ende.









