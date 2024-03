Mann mit mehr als zwei Promille in Ludwigsburg

1 Fast 2,5 Promille Alkohol hatte der 48-Jährige im Blut (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Heiko Becker

Wohl beim Einparken hat ein betrunkener Autofahrer in Ludwigsburg einen Unfall gebaut. Einen Führerschein konnte der 48-Jährige nicht vorzeigen.











Sturzbetrunken hat ein Mann am Dienstagabend in Ludwigsburg seinen BMW gegen einen Baum gesetzt. Wie die Polizei berichtet, war der 48-Jährige, der mehr als zwei Promille Alkohol im Blut gehabt haben soll, gegen 22 Uhr wohl nicht mehr in der Lage gewesen, richtig einzuparken. Den Unfallhergang konnten die Beamten im Nachhinein nur noch rekonstruieren.