1 Die Polizei nahm den Mann über Nacht in eine Arrestzelle mit. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 59-Jähriger beleidigt an einer Tankstelle in Remseck Passanten und legt sich mit einer jungen Frau an, gegen deren Auto er mehrmals schlägt. Die Polizei nimmt den alkoholisierten Mann über Nacht mit.

Remseck - Ein 59 Jahre alter Mann, der sich am Mittwoch im Rausch an einer Tankstelle ziemlich daneben benahm, musste als Folge in der Nacht auf Donnerstag mit einer Pritsche in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Kornwestheim vorlieb nehmen. Gegen 17.35 Uhr hatte er auf dem Areal einer Remsecker Tankstelle Äpfel und ein Luftpumpengerät zu Boden geworfen, wie die Polizei berichtet. Dabei habe er herumgepöbelt und willkürlich Passanten angeschrien, eine 19-Jährige beleidigt, eine Plastikflasche und eine Zigarette nach ihr geworfen, um dann auch noch gegen ihren Wagen zu schlagen.

Als die junge Frau das Tankstellen-Gelände verließ, schrie der Mann zunächst weiter herum und ging dann ebenfalls. Dabei trat er noch gegen einen Dacia. Etwa 400 Meter weiter trafen der Mann und die Frau laut Polizei wieder aufeinander; er wurde erneut ausfällig und schlug gegen ihr Auto. Als die Polizei kam und einen Atemalkoholtest vornahm, zeigte sich, dass der Mann stark betrunken war. Die Beamten nahmen ihn auf richterliche Anordnung über Nacht in Gewahrsam. Er muss mit mehreren Strafanzeigen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung rechnen.