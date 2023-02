1 Die Polizei hat den Mann wohlbehalten angetroffen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Der seit dem Mittwochmorgen in aus einem Krankenhaus im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt vermisste Senior aus Esslingen wurde am Donnerstagmorgen von der Polizei aufgefunden.















Am Donnerstagmorgen fand die Polizei einen 86-Jährigen wohlbehalten, der seit Mittwochvormittag aus einem Krankenhaus in Bad-Cannstatt vermisst wurde. Dies teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Polizei den in Esslingen wohnhaften Mann unter anderem mit einem öffentlichen Foto gesucht.