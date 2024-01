Mangelnde Nahversorgung in Mundelsheim: Die Leiden einer kleinen Gemeinde

Mangelnde Nahversorgung in Mundelsheim

Mundelsheim ist eigentlich eine Gemeinde mit hoher Lebensqualität. Malerisch liegt die Kommune direkt an der Neckarschleife, in den Weinbergsteillagen lässt es sich im Sommer wunderbar feiern. Und doch leidet die Gemeinde mit ihren rund 3400 Einwohnern unter einem Problem, das sich in den vergangenen Monaten immer deutlicher gezeigt hat: Die Ortsgröße ist für viele Gewerbetreibende nicht attraktiv, die Nahversorgung hat massiv gelitten.